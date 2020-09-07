Салют над городом прогремит в субботу, 12 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус едва не оставил челябинцев без Дня города. В конце августа отменили традиционный фестиваль плодов и цветов. Не гулял город и в первые сентябрьские выходные. Но шумный, массовый праздник все-таки состоится. Сегодня мэрия рассказала, как его проведут. Публикуем полную афишу Дня города в Челябинске 2020. А ему, кстати, исполняется 284 года.

Самыми насыщенными на события будут ближайшие выходные — 12 и 13 сентября.

СУББОТНИЙ ТЕЛЕМАРАФОН...

При этом часть мероприятий все-таки пройдет в онлайн режиме. Большой телевизионный марафон запланирован на субботу, 12 сентября. С 10.00 телеканал ОТВ начнет транслировать народный конкурс «Марафон талантов», а потом — концерт «В гостях у Митрофановны». В 14.00 начнется гала-концерт регионального конкурса «Песня города-2020». А ближе к вечеру — более молодежные мероприятия: в 17.00 в телеэфире пройдет фестиваль команд КВН на Кубок Челябинска (в гости ждут представителей Высшей лиги — команду «НАТЕ»). А в 19.00 начнется трансляция фестиваля «Парад мод»).

...И ЖИВОЕ ГУЛЯНЬЕ

Но и на улицах города в этот день будет весело.

В полдень на Кировке откроется фестиваль «Челябинск читающий», а в Городском саду имени Пушкина стартует детский джазовый фестиваль «Бэби-джаз». В это же время в летнем театре парка Гагарина начнется фестиваль русского фольклора и культуры. А в Саду Победы и на площадке у кинотеатра «Победы» — праздничные концерты.

Чуть позже, в два часа дня, начнется праздничная программа в парке имени Тищенко «Металлург», а в парке Гагарина — фестиваль русской культуры «Новолетие».

И именно в этот день на набережной Миасса прогремит праздничный салют.

РОК И ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

В воскресенье челябинцев ждут еще несколько интересных площадок.

В 11.00 в Саду победы начнется арт-фестиваль уличного искусства «Отцы и дети». А в 12.00 — праздничная программа на Кировке и в парке Калининского района.

В 13.00 можно вживую увидеть команду КВН «Уездный город», они выступят в Городском саду имени Пушкина. В это же время на площади Революции стартует молодежный фестиваль «Продвижение». А через час, в 14.00, в парке Гагарина начнется рок-фестиваль «В ритме РОКа». У РК «Аврора» в Ленинском районе города в это время будут играть духовную музыку.

Каждый найдет развлечение по душе.

ТЕМ, КОМУ НЕ ХВАТИЛО

Также к празднику приурочили яркие мероприятия во второй половине месяца.

Так, с 18 по 25 сентября город три кинотеатра Челябинска: «Импульс», «Знамя» и имени Пушкина, — примут международный кинофестиваль «Предчувствие».

В пятницу, 18 сентября, на Алом поле в 14.00 стартует праздничная программа.

А в субботу, 19 сентября, в парке Гагарина — фестиваль национальных видов спорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru