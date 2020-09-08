Прокуратура возбудила дело на управляющую компанию в Златоусте после обрушения потолка на ребенка

Жители давно жалуются на состояние дома властям, но кроме обещаний от них ничего не получают. Фото: «Гражданский патруль»

Дом №3 на улице Тургенева в Златоусте 20 лет не видел ремонта. Пол проваливается, стены рассыпаются, крыша в дырах. Но обратили на него внимание только после того, как в начале августа тут обрушилась крыша на ребенка.

Тогда прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ. Сегодня, 8 сентября, в ведомстве озвучили ее результаты.

Выяснилось, что управляющая компания ООО УК «ЗлатСитиСервис» действительно не в полном объеме выполняла обязанности по содержанию дома. А местные власти, которые являлись совладельцами квадратных метров (часть квартир — муниципальные), не обращались в межведомственную комиссию с требованием признать дом аварийным и разобраться, подлежит ли он сносу или его можно отремонтировать.

— Главе Златоуста, а также руководителю управляющей компании, внесены представления об устранении нарушений закона. В отношении управляющей компании за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества собственников прокурором Златоуста возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура держит ситуацию на контроле.

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