В Челябинской области чугунная скульптура упала на четырехлетнюю девочку

Кроме лисы на прошедших выходных сломали лавочки на улице Климова, ремонт которых прошел на той неделе. Фото: администрация Троицка

В Троицке чугунная лиса, установленная у памятника Крылову, упала на ребенка. Инцидент произошел 7 сентября. по кадрам с записи видеонаблюдения видно, как девочка подбежала к лисе, обняла, и скульптура рухнула. Из-под тяжелой конструкции малышку вызволили взрослые.

В мэрии Троицка рассказали, что за медпомощью родители девочки не обращались. А накануне скульптуру лисы сломали вандалы.

— В ночь с 5 на 6 сентября в три часа ночи двое неизвестных намеренно повредили арт-объект. Комментарии излишни, все видно на видео. Материалы будут направлены в правоохранительные органы, — сообщили в администрации.

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