Из зала суда — в колонию: в Москве вынесли приговор Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор виновнику смертельному ДТП Михаилу Ефремову. Актера приговорили к реальному сроку: восемь лет тюрьмы в колонии общего режима, сообщает сайт KP.RU.

— Ефремов слушал приговор, шатаясь, держался за стол. Казалось, он вот-вот упадет. Из зала суда актера, который до этого находился под домашним арестом, отправили в СИЗО, — пишут наши коллеги.

Судья сочла недостоверным утверждение Ефремова, что он не помнит момент аварии, а также не поверила свидетелям защиты. Суд пришел к выводу, что актер находился в машине один. Психических отклонений у подсудимого также не обнаружили.

Помимо прочего актер должен выплатить старшему сыну погибшего Виталию Захарову 800 тысяч рублей.

Напомним, авария произошла поздно вечером на Садовом кольце 8 июня. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Водитель фургона — курьер из Рязани Сергей Захаров — скончался в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии

Отвечаем на главные вопросы о ДТП с участием артиста (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru