В Челябинске сотрудники минэкологии проверили незаконный мусорный полигон, где находятся отходы 4-5 класса опасности

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске представители общественной организации «Антисмог» сообщили в минэкологии региона о несанкционированном полигоне, который находится в Ленинском районе. Сотрудники министерства решили посмотреть на это место и совершить контрольную закупку.

— Под видом покупателей услуги осуществили контрольную закупку на данной свалке. Условия здесь удобные для всех, кто желает незаконно захоронить отходы без всяких документов. С нас взяли 500 рублей за пол-КамАЗа отходов. Судя по объёмам, полигон действует давно, и принимает как бытовые, так и строительные отходы. Хотя захоронение их здесь запрещено. Мы со своей стороны однозначно будем добиваться закрытия данного полигона и его дальнейшей рекультивации за счет нарушителей— сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В настоящий момент сотрудники минэкологии и прокуратуры проводят проверку, связанную с несанкционированным полигоном и размещением отходов. После этого будет решаться вопрос о принятии процессуальных решениий.

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