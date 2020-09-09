За рулем — меньше месяца: в ДТП под Челябинском погибла девушка и ее пассажир

В перевернутую иномарку влетел попутный автомобиль Фото: ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла вчера вечером в районе поселка Саргазы. За рулем автомобиля Subaru Legacy ехала 19-летняя девушка, которая не справилась с управлением и столкнулась с попутным Ford Focus. После этого японский автомобиль отлетел на металлическое ограждение между полосами дороги и перевернулся. Вдогонку лежащей иномарке влетел ВАЗ-21112, едущий в той же полосе.

— В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир автомобиля Subaru скончались на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области. — 28-летний пассажир автомобиля Ford получил травмы и был госпитализирован.

Отечественная машина ехала следом Фото: ГИБДД по Челябинской области

Все пострадавшие были жителями Челябинска. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Стало известно, что погибшая девушка получила водительские права меньше месяца назад.

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