В Челябинске смертью мужчины, выпрыгнувшего из горящего здания, заинтересовались следователи

Погибшему пришлось прыгать с восьмого этажа. Фото: читатель КП-Челябинск

Сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку после пожара на высотном здании, который произошел в Челябинске. Тогда погиб мужчина, выпрыгнувший с 8 этажа.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, погибший мужчина вместе со своим помощником выполнял кровельные работы, во время которых и произошло возгорание. Второй рабочий с ожогами был доставлен в Городскую клиническую больницу №6.

Напомним, сегодня, 9 сентября, произошел пожар в поселке Мелькомбинат, который находится за ТРК «Родник». По данным МЧС, на 10-этажном здании загорелась крыша — там были обнаружены два газовых баллона. Спасатели эвакуировали одного пострадавшего из здания, а другому пришлось прыгать с высоты.

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