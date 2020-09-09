В Челябинской области автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося

Фото: пресс-служба МО МВД Кыштыма

Инцидент произошел вечером 8 сентября на 68 км автодороги Долгодеревенское — Кыштым. Водитель Daewoo Nexia ехал на высокой скорости и сбил лося, который выскочил на дорогу.

Водитель иномарки не пострадал, а вот сам автомобиль получил повреждения. Раненного лося осмотрели подоспевшие на место происшествия ветеринары. Выяснилось, что животное серьезно не пострадало.

— Конечности целы — точно могу сказать, то, что он побился, это однозначно, есть повреждения шкуры на шее, механические повреждения губ, ну и все. Жить будет! — отметил один из врачей ветеринарной клиники Кыштыма.

Лося отпустили обратно в лес, когда ему стало лучше.

Фото: пресс-служба МО МВД Кыштыма

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