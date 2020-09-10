«Дешево и люди покупают»: на челябинской обувной фабрике рассказали губернатору о конкуренции с контрафактом

Фото: Ольга АНТОНОВА

На обувной фабрике «Юничел» трудится 1,5 тыс. человек. 85% штата — женщины. В год обувная выпускает три миллиона пар добротного товара. Сырье — натуральная кожа. В 265 городах России открыто 600 фирменных магазинов.

Казалось бы, живи да радуйся. Но в «спину дышит» нечестный конкурент — контрафакт из Китая. Об этом в четверг, 10 сентября, прибывшему на фабрику губернатору Алексею Текслеру сообщил генеральный директор фабрики Владимир Денисенко.

— До 35% рынка обуви в России «захвачено» Китаем. Теневой оборот рынка исчисляется сотнями миллиардов рублей, — сказал Денисенко. — Рядом с нашей фабрикой в большом магазине отдел контрафакта. Там дышать нечем — некачественный клей, сырье. Но — дешево. И люди покупают. А потом жалуются на аллергию, проблемы с ногами.

Губернатор, выслушав, сообщил, что социально важное предприятие нужно поддерживать. Глава региона проведет совещание, на котором будут выработаны предложение по поддержке отечественных производителей легпрома на федеральное правительство.

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