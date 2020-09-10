Все ягоды да фрукты: художники разрисовали челябинский парк «Плодушка»

Такого урожая здесь еще не видели! Фото: https://www.instagram.com/pavelkrutolapov/.

Единственный парк Ленинского района «Плодушка» продолжает преображаться. Профессиональные художники украсили его яркими рисунками фруктов, овощей и растений.

Сказочные — по другому не скажешь! — картины облагородили опоры теплотрассы. Если раньше она откровенно уродовала дорожки, где гуляют люди, то теперь придает месту изюминку.

Красоту создают два художника из Челябинска - Игорь Поляков и Денис Замятин. Фото: https://www.instagram.com/pavelkrutolapov/.

— Приятно, что компания «УСТЭК-Челябинск» поддержала инициативу по раскраске опор. Теперь это место можно использовать не только для прогулок, но еще и для запоминающихся фотосессий, — считает начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Сергей Евдокимов.

Все рисунки созданы в рамках регионального фестиваля граффити. В парке работают два художника из Челябинска — Игорь Поляков и Денис Замятин. В общей сложности напарники разрисуют 18 опор.

Напомним также, что областной фестиваль граффити проходит в пяти городах нашего региона: в Челябинске, Бакале, Златоусте, Миассе и Магнитогорске.

В областном центре, помимо «Плодушки», преобразят путепровод на Братьев Кашириных и подземный переход на площади Революции.

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