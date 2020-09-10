В ДТП c «перевертышем» в Челябинской области погибла 19-летняя девушка

Крыша автомобиля после опрокидывания сильно прогнулась. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла 10 сентября на 60 км автодороги Троицк-Степное в Челябинской области. Молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, превысил скорость и не справился с управлением. В результате этого машина вылетела в кювет и опрокинулась.

—Девушка пассажир 2001 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, второй пассажир девушка 2001 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель автомобиля не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГАИ установили, что водитель автомобиля, который попал в аварию, имел стаж вождения менее одного года. Также молодого человека несколько раз привлекали к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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