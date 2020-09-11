«Стройка вышла до первого уровня»: вице-мэр Челябинска рассказал о будущем «ямы Тартаковского»

Долгострою у «Детского мира» уже около 20 лет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Вице-мэр по городской среде Александр Егоров рассказал, когда в Челябинске благоустроят тротуар возле так называемой «ямы Тартаковского» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы.

— Полгода назад там начали работы, уже почти построены подземные 3-4 этажа парковки. Сейчас стройка вышла до первого уровня, работы ведутся. Думаю, в ближайшие год-два поднимается несколько уровней, уберется забор и сделаем нормальный тротуар. Это место — подход к Пенсионному фонду — одно из самых проблемных, — рассказал Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Котлован возле «Детского мира» вырыли в начале «нулевых». Землю на месте бывшей прядильно-ткацкой фабрики арендовала компания «Жилтехстрой» бизнесмена Виктора Тартаковского. Затем мэрия попыталась оспорить участок, даже ходили разговоры о создании сквера, но предприниматели выиграли суд. С тех пор заброшенная территория и забор, обклеенный рекламой, уродует центр города. Весной этого года краны на стройке начали оживать.

Судя по всему, парка все-таки не будет.

— Это частная территория. Решение о парке должен принимать владелец участка. Мы не можем ему диктовать. Он планирует многофункциональный торговый и деловой центр с подземным паркингом.

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