Курсант челябинского филиала военно-воздушной академии спас жизнь 15-летнему мальчишке

За героический поступок молодого человека представили к награде. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В Челябинске курсант 2 курса филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Антон Кива получил диплом и нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение 15-летнего подростка. Торжественная церемония награждения состоялась в здании правительства региона. Награду молодой человек получил лично из рук первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и министра образования региона Александра Кузнецова.

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Все произошло в июле 2019 года. Антон вместе со своим братом и его девушкой отдыхали на речке. Недалеко от них расположилась компания детей. Вскоре Антон услышал крики одного из них о помощи. Выяснилось, что начал тонуть 15-летний мальчишка, который не умел плавать.

Антон мигом прыгнул в воду и отыскал на дне реки подростка. Молодой человек подхватил его и вытащил на берег. Затем спасенному оказали первую помощь, чтобы привести в чувства.

Нагрудный знак «Горячее сердце» ежегодно вручается молодым людям со всей России, которые своими поступками и неравнодушием к чужому горю заслужили право называться героями. В этом году на Южном Урале такую награду получили пять человек.

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

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