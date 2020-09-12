В Челябинске разбили стену в квартире, чтобы спасти замурованную кошку

В Челябинске спасли кошку, застрявшую в вентиляции. Фото: пресс-секретарь ДЭЗ Юлия Кульчицкая

В доме на Молодогвардейцев, 70 женщина потеряла кошку и не могла найти ее несколько дней. Оказалось, что животное забралось на крышу и провалилось в шахту вентиляции, откуда потом стало доноситься жалобное мяуканье. Жильцы рассказывают, что кошка просидела в заключении без еды примерно полторы недели.

Чтобы спасти кошку, пришлось вскрыть стену туалета в одной из квартир.

— В управляющую компанию жители обратились 9 сентября. Мы не знаем точно, сколько там была кошка, — рассказала руководитель службы маркетинга УК ДЕЗ Калининского район Юлия Кульчицкая. — Было слышно мяуканье, но мы не могли найти на каком именно этаже находится кошка. Хозяйка квартиры, откуда доставали животное, находилась в тот момент в Златоусте. Она разрешила стену вскрыть после того, как ей пообещали все восстановить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru