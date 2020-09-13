Вывозили из огорода: жители Челябинской области вырастили гигантскую тыкву

Такой огромный овощ вырос у семьи впервые. Фото: Екатерина Гужева

У семьи из Нязепетровска в этом году выросла настолько большая тыква, что из огорода ее пришлось увозить на тачке. Вес огромного овоща 47 кг, а высота 79 см. Садоводы от такого урожая сами в шоке.

— Первый раз у родителей выросла такая большая тыква. У них был шок и одновременно восторг. Сначала папа попытался ее поднять и унести, но не получилось, потом он решил ее кубарем катить, она начала трескаться, тогда он положил ее на тележку и привез во двор, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Екатерина Гужева.

Садоводы всегда выращивали тыквы на корм скоту. А этой «тыквой-рекордсменом» решили полакомиться сами, сварят из нее кашу и сок на всю семью.

СПРАВКА «КП»

Самая тяжелая в мире тыква весила 1190 кг. Ее вырастил бельгийский фермер Маттиас Вилемайн. Овощ попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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