«У ребенка травма на всю жизнь»: День города в Челябинске закончился пьяной дракой в трамвае

В инциденте сейчас разбирается полиция. Фото: кадр с видео
В Челябинске после праздничного салюта в честь Дня города разгорелась драка в трамвае №16. По словам очевидцев, подралась пьяная компания. Пока взрослые пассажиры наблюдали за потасовкой, ребенок бился в истерике. Видео из трамвая очевидцы выложили в соцсетях.
— У ребенка травма на всю жизнь, — комментирует женщина на видео.
В мэрии при этом сообщили, что «День города прошел без происшествий».
Сейчас в инциденте разбирается полиция.
— Сегодня утром, 13 сентября, в отдел полиции «Курчатовский» обратился мужчина с заявление о том, что его избили неизвестные в трамвае № 16. Сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.
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