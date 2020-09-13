«У ребенка травма на всю жизнь»: День города в Челябинске закончился пьяной дракой в трамвае

В инциденте сейчас разбирается полиция. Фото: кадр с видео

В Челябинске после праздничного салюта в честь Дня города разгорелась драка в трамвае №16. По словам очевидцев, подралась пьяная компания. Пока взрослые пассажиры наблюдали за потасовкой, ребенок бился в истерике. Видео из трамвая очевидцы выложили в соцсетях.

— У ребенка травма на всю жизнь, — комментирует женщина на видео.

В мэрии при этом сообщили, что «День города прошел без происшествий».

Сейчас в инциденте разбирается полиция.

— Сегодня утром, 13 сентября, в отдел полиции «Курчатовский» обратился мужчина с заявление о том, что его избили неизвестные в трамвае № 16. Сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru