В микрорайоне под Челябинском загорелась иномарка

Пожарных вызвала сама хозяйка машины. Фото: vk.com/Алена Мирошина
Сегодня вечером, 13 сентября, в микрорайоне Залесье, что в пригороде Челябинска, загорелась легковушка. Инцидент, переполошивший жителей, произошел на улице Радужная. По словам очевидцев, сначала они услышали хлопок, а затем увидели клубы дыма.
Как уточнили в МЧС, сгорел автомобиль Volvo. Потушили машину пожарные, которых вызвала хозяйка.
У машины выгорел весь перед. Фото: vk.com/Кирилл Казанцев
— В 18:08 поступило сообщение, через минуту выехали. В 18:18 прибыли, в 18:22 ликвидировали открытое горение. Затем провели проливку и разборку, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в ГУ МЧС по Челябинской области.
Никто из жителей не пострадал.
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