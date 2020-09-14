Без зонта из дома во вторник и в среду не выходите. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинск готовится к резкой перемене погоды. Увы, уже к этой ночи она испортится. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 15 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на вторник в Челябинск придут дожди. Сначала робкие. Однако днем дожди наберут силу. При этом резко упадет температура воздуха. В городе будет не выше +13 градусов.

Возможны сильные порывы ветра, до 12 метров в секунду.

В среду дожди и ветер усилятся.

Правда, синоптики обещают, что в городе опять потеплеет к следующим выходным. Тогда столбик термометра должен снова подняться до +19…+20 градусов.

Кстати, сегодня же власти Челябинска назвали дату начала отопительного сезона в областном центре. Есть основания полагать, что тепло дадут уже в сентябре.

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