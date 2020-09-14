Пока власти планируют массового запустить отопление 27-28 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинск полностью готов к запуску отопительного сезона. Массово подавать тепло в дома начнут 27-28 сентября, если свои коррективы не внесет погода. При этом в детских садах, школах и больницах отопление готовы включить уже сейчас. Об этом корреспонденту КП-Челябинск в понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

— По общему запуску отопления ориентируемся на конец месяца — 27-28 сентября. Дата будет зависеть от погоды — по нормативу тепло включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 °C, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — Если долгосрочный прогноз изменится, мы готовы как раньше дать отопление, так и позже. При этом Челябинск полностью готов к началу отопительного сезона. Социальные учреждения могут уже сейчас включить себе отопление.

Возможность раннего подключения у детских садов, школ и больниц была всегда. Для этого руководителям необходимо подать заявку напрямую в теплоснабжающую организацию, и учреждения подключат.

Жителям многоквартирных домов до конца месяца мерзнуть необязательно. Как объяснили в мэрии, если у здания есть технические возможности для раннего подключения, отопление в дома дадут. Главное — понимание, что и платить за услугу людям придется раньше.

— Жилые дома могут обращаться в управляющую компанию с вопросом о технической возможности раннего подключения отопления: для этого в принципе достаточно установленных приборов учета тепловой энергии, — добавили в пресс-службе городской администрации. — Если такая возможность есть, подать заявку в теплоснабжающую организацию.

В августе вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль говорил, что регион будет полностью готов к началу отопительного сезона к 15 сентября.

Отопление в Челябинске отключили в конце апреля. Но людям выставили счета и за май. В теплоснабжающей компании объяснили, почему так произошло.

Некоторые уже сейчас не против, чтобы в их квартиры пришло тепло. В регионе в утренние и вечерние часы держится прохладная погода. По данным синоптиков, в Челябинске в ближайшие три дня будет облачная ветреная погода с порывами до 17 м/с, дожди, местами сильные. Температура воздуха днем — +10…15 °C, а ночью — +5…8 °C.

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