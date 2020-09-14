Школьники из Челябинской области создадут «умный» трактор, которому не понадобится водитель

Система дистанционного управления будет создана на базе мини-трактора «Уралец». Фото: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» создадут первый в Челябинской области автоматизированный мини-трактор. Управлять им можно будет с помощью мобильного телефона. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, курировать этот проект станет еманжелинский завод ООО «Трактор» (торговая марка «Уралец»).

— Над модернизацией сельскохозяйственной техники будут работать школьники из челябинского технопарка и еманжелинские ребята, занимающиеся по программе мобильного кванториума. В столице Южного Урала разработают дистанционное управление трактором, а в Еманжелинске подумают над внешним видом, сделав машину более эргономичной и удобной, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьники собираются создать такое автономное устройство, которое будет способно обрабатывать сельскохозяйственные поля при помощи GPS или ГЛОНАСС. Таким образом, «умный» трактор станет без вмешательства человека самостоятельно объезжать встречающиеся препятствия и выполнять повседневную работу.

На настоящий момент создается проектная группа, в которую войдут воспитанники практически со всех квантумов. Руководить ей будет наставник детского технопарка по направлению «Аэроквантум» Алексей Салатун.

— Дети зачастую отличаются острым умом и сообразительностью. У них нет еще такого количества рамок, блоков и привычек, как у взрослых. Полет их фантазии ничего не сдерживает. Они красиво мыслят, красиво мечтают и хотят реализовать свои мечты в чем-то практическом, как, например, в проекте «умный» трактор. И наша задача, чтобы у них все получилось, чтобы после окончания учебы ребята остались в регионе поднимать экономику нашей области. Именно для этого мы работаем с нашими партнерами, педагогами и детьми», — рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

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