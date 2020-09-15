Грузинский центр в Челябинске снесут принудительно

Вместо автомойки на Красноармейской стоит высотка. Фото: ГуглКарты.

Судебные приставы ищут подрядную организацию, которая подготовит смету на снос Грузинского центра в Челябинске. Объект построен незаконно, а его хозяин уже получил предписание о сносе здания.

По документам, на пяточке у новой развязки через реку Миасс, должны быть размещены гараж и автомойка. На самом деле здесь стоит здание в несколько этажей, внутри которого жилые комнаты, ресторан, спортзал и бассейн. Власти Челябинска подали в суд на хозяина здания, руководителя Грузинского национального центра Владимира Пертию. А суд вынес решение — снести постройку.

Рушить дом добровольно Владимир Пертия не намерен. Он надеется отстоять здание, найдя защиту в федеральных инстанциях. Но пока ситуация складывается не в его пользу. К сносу здания подключились судебные приставы.

— Для сноса здания нужен технический проект. Управление федеральной службы судебных приставов уже направило запросы в проектные организации с предложением подготовить проект и смету. Когда проект будет готов, сторонам спора предложат авансировать снос. Если они не согласится, объект снесут на государственные деньги, а потом эту же сумму взыщут с должников, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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