У зрителей есть шанс увидеть уличное искусство другими глазами. Фото: Кlopovnik_ / Instagram.com

Выставку «Челябинский андеграунд» (18+) о граффити и уличной культуре откроют в субботу, 19 сентября, в бункере «Клоповник». Организаторы обещают показать людям разнообразие стрит-искусства, рассказать о его энергии, законах и эстетике.

— Это выставка о том, что в Челябинске не принято считать искусством, — говорит куратор галереи и творческого центра в бункере «Клоповник» Алиса Жихарева. — В течение месяца уличную культуру с разных сторон будут раскрывать концерты, баттлы, вечеринки, лекции и конопросмотры. «Челябинский андеграунд» через видео, документальные фотографии, интерактивные инсталляции и «снятые» со стен граффити поможет людям понять язык, на котором уличные художники общаются друг с другом и городом.

Выставку откроют в 18:00 в субботу, 19 сентября. Фото: Клоповник / Vk.com

В день открытия выставки гостей ждут театральный перформанс, знакомство с выставкой, подведение итогов скетч-баттла и многое другое.

Экспозиция будет работать ежедневно с 18:00 до 22:00 по адресу: Свердловский проспект, 60, второй этаж. Стоимость билетов на входе — 200 рублей.

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