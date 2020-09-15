В Челябинской области на очищаемой от вредных веществ реке поселились лебеди

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области в устье реки Сак-Элга поселились лебеди. Как рассказывают очевидцы, птицы прилетели в это место в начале весны и пробыли там все лето. Отметим, что подобное ранее было невозможно, поскольку текущая по загрязнённой территории Карабаша река Сак-Элга ежегодно выносила в Аргазинское водохранилище около 12 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области, чтобы устранить эту проблему, в 2018 году был возведен канал для отвода чистых вод Сак-Элги в реки Киалим и Миасс, чтобы обойти стороной Карабаш. А в конце 2019 года была построена в устье водоема гидроботаническая площадка. Она представляет собой мелководный пруд, заросший растительностью. Такое сооружение помогает естественным путем очищать воду и поглощать загрязняющие вещества.

— Гидротехнические сооружения на реке Сак-Элга функционируют меньше года, тем не менее, результат их использования очевиден. Исследования и расчеты показывают, что реализация мероприятий обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения городов региона в десятки раз. Стоит отметить, что успели оценить даже птицы. В этом году на территории гидроботанической площадки поселилось семейство лебедей, которые провели здесь весь летний сезон, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

Согласно расчетам экспертов минэкологии, итогом проекта станет сокращение загрязнения Аргазинского водохранилища в десятки раз. По их словам, уже есть положительные результаты.

— По итогам 2017 года, согласно данным Росгидромета, в районе плотины Карасёвского пруда (створ г. Карабаш) превышения по меди составляли в среднем 36 ПДК, по цинку – 67 ПДК, по марганцу – 47 ПДК. Сейчас эти показатели снизились в 5-7 раз, — сообщили в минэкологии.

Фото: пресс-служба Минэкологии Челябинской области

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