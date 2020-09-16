В Челябинской области авто перевернулось на мокрой дороге и влетело в дерево. Есть погибший

Водитель съехал в кювет и въехал в дерево. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
В Челябинской области водитель не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего съехал в кювет, опрокинулась, а затем влетел в дерево. Трагедия произошла вечером во вторник, 15 сентября, в Аргаяшском район.
— В результате ДТП пассажир, 24-летний мужчина, полученных травм скончался на месте происшествия, 17-летний пассажир и 24-летний водитель получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
Напомним, вчера на трассе в Челябинской области произошла другая смертельная авария. Легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовик. От удара водитель иномарки скончался на месте. Очевидцы поделились фото и видео с места ДТП.
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