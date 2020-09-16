В центре Челябинска машина отлетела в чугунное ограждение в результате ДТП

Две легковушки столкнулись на перекрестке возле «Алого поля». Фото: Читатель КП-Челябинск

На Алом поле столкнулись две легковушки. Как видно с уличных камер, один автомобиль двигался прямо по Свердловского в сторону «Юности», а другой поворачивал на Ленина в сторону центра.

— На месте только водители стоят разговаривают, ГИБДД еще нет, — сообщил читатель «Комсомолки».

Напомним, этим же утром возле «Детского мира» случился транспортный коллапс из-за сломанного светофора. Водители заехали на перекресток и не смогли самостоятельно разъехаться без регулировщика, из-за чего образовалась большая пробка.

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