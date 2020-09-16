Границы Челябинского городского бора не будут изменять для строительства корпуса детской хирургии

Общественникам не понравилось, что ради строительства придется вырубить деревья в городском бору Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Челябинского областного суда об изменении границ городского бора ради строительства корпуса детской областной больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Талевлин, который подавал исковое заявление.

— Суду очень не понравился способ «изменения» границ и вольность региональных законодателей (они кое-что забыли сделать). К сожалению, такая некомпетентность чиновников не позволила включить в памятник природы новые территории (Монахи и часть поймы Миасса). Суд полностью отменил постановление ЗСО от 26 декабря 2019 года, — написал Талевлин в соцсети.

Однако в министерстве экологии Челябинской области не согласные с решением суда. В ведомстве считают, что особо охраняемая природная зона городского бора должна расширяться.

— Министерство экологии будет настаивать на обжаловании решения суда по отмене расширения границ Челябинского городского бора. После детального знакомства с мотивировочной частью решения суда министерство начнёт готовить соответствующие документы, — сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Напомним, скандал со строительством будущего хирургического корпуса детской областной больницы начался в декабре прошлого года. Тогда стало известно, что для возведения нового здания придется рубить деревья городского бора. Местным экоактивистам это не понравилось, и они обратились в Челябинский областной суд с просьбой не расширять границы под строительство нового корпуса. Однако исковые требования истцов не были удовлетворены. Тогда общественники обратились во Второй аппеляционный суд, который и встал на их сторону.

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