Продление режима самоизоляции: кинотеатры анонсируют премьеры, пенсионерам рекомендуют сидеть дома

В Челябинской области открыты все кинотеатры. Но режим карантина не отменен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области решением областных властей снят почти все ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С начала сентября работают кинотеатры, стартовал концертно-театральный сезон, нет запретов на проведение других массовых событий. Единственное «но» — это количество заполненных мест в зрительных залах и на площадках проведения мероприятий: не более трети. Зрителей в залах рассаживают через кресло. Впрочем, пары и семьи «не дробят».

Однако коронавирусная инфекция никуда еще не делась. И каждый день фиксируется более 70 новых случаев заболевания COVID-19. В статистике минздрава появились школьники: дети учатся очно, и несмотря на принимаемые меры, инфекция распространяется.

Потому в пятницу, 18 сентября, губернатор Алексей Текслер продлил сроки карантинных мероприятий — до 4 октября.

Касаются они, в первую очередь, пенсионеров. У людей старше 65 лет иммунитет снижен. Пожилым южноуральцам рекомендуется оставаться дома, избегать мест массового скопления людей.

В области действует масочный режим. Для всех.

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