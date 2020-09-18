Текслер учредил премию за борьбу с коронавирусом

В Челябинской области врачей наградят за борьбу с ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер учредил премию за борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщила пресс-служба главы региона.

Премию в 50 тысяч рублей в этом году вручат 100 медицинским работникам региона. Получат ее лучшие самоотверженные сотрудники областных государственных и муниципальных медицинских организаций, вставших на борьбу с COVID-19, за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Номинантов на соискание премии выдвигает руководство больницы. Один из главный критериев — достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в «красной зоне». Посчитают и число ковид-пациентов, которым помог врач.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru