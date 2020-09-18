ЧМК произвел металлопрокат для строительства ледовых арен молодежного чемпионата мира по хоккею

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил около5 тысяч тонн металлопроката для строительствадвух стадионов в Новосибирске и Омске к Чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2023 года.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2023 года — 47-й турнир молодежного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой, который пройдет в Новосибирске и Омске. На возведение двух ледовых арен поставлена арматурапроизводства Челябинского металлургического комбината. Поставку проката осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».Объекты еще только строятся и основное потребление металлопроката еще впереди.

К 2022 году для проведения чемпионата в Новосибирске появится новый ледовый дворец спорта площадью 56 тысяч квадратных метров. Он будет рассчитан на 10 600 зрителей. Шестиэтажный комплекс появится на улице Немировича-Данченко, в 500 метрах от берега реки Обь. В апреле 2022 года откроют новую станцию метро «Спортивная» с выходом к арене.

В Омске планируется возведение новой ледовой арены, с вместимостью около 12 000 зрителей. Шестиэтажный ледовый дворец спорта площадью 60 тысяч квадратных метров появится на улице Лукашевича в 350 метрах от берега реки Иртыш. В нем хотят устроить спорт-блок, зоны для судей и делегатов, пресс-центр, фойе для зрителей, фан-зоны. На строительство новой Арены будет выделено 10 млрд рублей, из которых 5 млрд — из федерального бюджета, а другая половина — за счет вложений компании «Газпром нефть».

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