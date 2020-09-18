ЧМК и общественники подвели итоги экологического конкурса

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выделит гранты на реализацию 29 экологических проектов, которые победили в конкурсе«Эко-Проектор».

В этом году на конкурс поступило около 60 заявок. Это проекты по экологическому просвещению, «зеленому» праву, продвижению, добровольчеству и благоустройству территорий города.

Грантовыйконкурс «Эко-Проектор» проводится в Челябинске третий год подряд, его организаторами выступают ЧМК и общественная экологическая организация «Зеленый город». Сбор заявок продолжался до 3 сентября. Эксперты оценили актуальность тем, проработанность, возможность реализации проектов. Лучшие работы получат гранты до 100 тысяч рублей на воплощение идеи в жизнь, — их выделяет Челябинский металлургический комбинат.

— Комбинат поступательно выполняет свою экологическую программу, но наряду с собственными проектами обновления технологического оборудования считаем важным поддерживать и социальные проекты — они немаловажная часть нашего комплекса экологических мероприятий.Мы наблюдаем, как грантополучатели претворяют в жизнь свои идеи, за два последних года на полученные от комбината деньги эти люди сделали немало полезного для челябинцев, начиная от проведения экологических игр до озеленения территорий, — отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

— В этом году наш конкурс вышел за рамки молодежных проектов: оргкомитет убрал возрастные ограничения. Это дало возможность рассказать о своих проектах большему количеству неравнодушных челябинцев, — рассказывает директор общественной экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

Результаты конкурса будут опубликованы в группе экологической организации социальной сети «Вконтакте» до конца сентября.

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