Короткий метр в офлайне: в Магнитогорске пройдет всероссийский Фестиваль уличного кино

Магнитогорск стал одним их городов, который встретит Фестиваль уличного кино уже в эти выходные при поддержке МТС ТВ.

В автокинотеатре «Кинодром Магнитогорск» 19 сентября в 21.00 южноуральцам покажут десять короткометражных фильмов конкурсной программы, отобранных экспертным комитетом Фестиваля.

Завершением кинопоказа станет голосование — зрители выберут тройку понравившихся фильмов и помогут их авторам получить грант 1,5 миллиона от генерального партнера — онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Эти деньги, по итогам голосования всех городов-участников, молодые режиссеры смогут потратить на создание уже полнометражной картины.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражек, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. В этом году Фестиваль встречают с 1 августа по 30 сентября почти 600 городов России. Среди них Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калуга, Тюмень, Красноярск, Калининград, Тула, Самара, Саратов, Сочи, Омск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Пермь и другие.

— После длительного периода карантина и закрытых кинотеатров, сегодня для нас особенно важно поддержать офлайн мероприятие — показ фильмов Фестиваля уличного кино в безопасном формате — в автомобильном кинотеатре Магнитогорска, а также предоставить возможность посмотреть программу для тех, кто не сможет побывать на кинопоказе в нашем онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Мы стремимся сделать работу с цифровыми сервисами максимально комфортной, поэтому представляем клиентам большой выбор контента и создаем собственную экосистему, которой и удобно, и выгодно пользоваться, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Тем, кто не сможет посетить кинофестиваль в эти выходные не стоит расстраиваться — конкурсные работы Фестиваля уличного кино, прошедшие в финал и ставшие призерами, можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ до 30 сентября. Кроме того, по завершении конкурса 2020 года будут доступны новых 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

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