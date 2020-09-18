Текслеру рассказали, что сделано на стройплощадке инфекционной больницы под Челябинском

Алексей Текслер на контроле держит темпы возведения больницы. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 18 сентября, губернатор Алексей Текслер побывал на стройплощадке инфекционной клиники в Малой Сосновке. По документам это корпус областной клинической больницы №3.

Строители рассказали губернатору, что сделано за 26 дней на объекте. Залиты фундаменты всех зданий. Стоят каркасы семи лечебных корпусов; обшиваются стены, возводится кровля. Разведены по пространствам будущих корпусов системы отопления и канализации. На стройплощадке трудится 350 человек, но в пиковую нагрузку это число вырастет в три раза.

Сейчас строители прокладывают инженерные сети по медгородку. Скоро рабочие начнут монтировать электрику, системы вентиляции и прокладывать трубы для медицинского газа.

— Объем работы за 26 дней строительства выполнен большой. Мы внимательно посмотрели, как идет работа. Итоговый срок — 1 ноября — никто не отменял, для нас объект важный и принципиальный. Контроль за стройкой ведется каждый день, — сказал Алексей Текслер.

Напомним, клиника строится за деньги областного бюджета, по распоряжению губернатора на ее возведение выделено 2,5 млрд руб.

Многопрофильная инфекционная больница будет принимать пациентов со всей области. Она разгрузит часть госпитальной базы коронавирусных отделений. Сейчас минздрав формирует штат лечебного учреждения.

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