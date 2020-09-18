Трое депутатов из Челябинской области попали в список Forbes

Николай Янов (верхний слева), Константин Струков (нижний слева) и Александр Федоров (справа)

Forbes опубликовал топ-100 богатейших госслужащих и депутатов России. В него попали трое депутатов Заксобрания Челябинской области. Аналитики оценивали семейный доход за 2019 год, куда вошли заработок непосредственно представителя власти, его супруга/супруги и их несовершеннолетних детей.

За год со второго на третье место опустился депутат Заксобрания, совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, хотя разбогател на 592 млн рублей. Доход семьи оценили в 5054,69 млн рублей. Из них 5054,53 млн заработал сам народный избранник.

В предыдущие годы золотодобывающая компания Струкова попадала в сводки ЧП. Так, прошлой зимой в шахте «Центральная» в ствол рухнул электровоз. Никто из шахтеров не пострадал. Летом 2018 года там произошел пожар, а осенью при обрушении горной породы погибли двое рабочих.

С 57 на 50 место поднялся депутат Заксобрания, совладелец ЧТПЗ Александр Федоров. Вместе семьей депутат-трубник заработал 287.81 млн рублей, что на 19,04 млн больше, чем в прошлом году.

Следом за ним на 51 месте идет скандальный депутат Николай Янов. За год совладелец строительной компании «Артель-С» потерял четыре строки рейтинга и 43,02 млн. Семейный доход Яновых составил 285,81 млн рублей.

«Артель-С» — застройщик элитного поселка «Благодатово», где осенью 2015 года произошел крупный пожар. В прошлом году Янов чуть не лишился депутатского мандата из-за бизнеса в Чехии.

Если сравнивать со списком прошлого года, в топ-100 не попали депутат Госдумы, гендиректор управляющей компании «Макфа» Вадим Белоусов, депутат Заксобрания, президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Валерий Филиппов, вице-спикер Заксобрания области, основатель торгово-промышленной компании «Мизар» и ассоциации «Хлебпром» Семен Мительман и депутат госдумы Валерий Гартунг, семья которого владеет Челябинскм кузнечно-прессовым заводом.

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