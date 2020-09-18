Жителям Челябинской области разрешили жениться в роддоме

Родить и выйти замуж теперь возможно в один день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мамочки из Челябинской области могут оформить свидетельство о рождении малыша, а заодно и связать себя узами брака , не выходя за пределы роддома. Об этом в пятницу, 18 сентября, рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

— Мы открыли удаленное рабочее место для нашего сотрудника в Областном перинатальном центре. Любая женщина, ставшая мамой, может прямо в роддоме получить свидетельство о рождении малыша, установить отцовство, а также заключить брак. Раньше наши сотрудники выходили и в другие роддома области, но в пандемию от этой практики пришлось отказаться, — говорит Людмила Рерих.

По статистике Комитета, с начала этого года в Челябинской области появились на свет около 22 тысяч малышей: 11 тысяч 446 мальчиков, 10 тысяч 576 девочек. Среди них 296 двоен и две тройни.

Странные имена, как-то связанные с пандемией, южноуральцы малышам не дают. Самое популярное мужское имя уже в течение нескольких лет — Александр, а женские — София и Мария. Также наши родители называют малышей старинными именами: Добрыня, Миромир, Енисей, Златослава, Радослава. Одну кроху и вовсе назвали Весна.

— Новорожденных с каждым годом все меньше. По сравнению с 19-м годом мы не досчитались почти 1,5 тысяч. Это связано с тем, что сегодня рожает малочисленное поколение 90-х, — заметила Людмила Рерих.

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