«Девять месяцев провели в инкубаторе»: в зоопарке Челябинска вылупились хамелеоны

Малыши активно осваивают новый мир. Фото: Челябинский зоопарк

В семье йеменских хамелеонов из челябинского зоопарка пополнение. У любимца публики Капитана Крюка и его безымянной невесты вылупились пять малышей. Их пол пока неизвестен, но они уже с удовольствием уплетают плодовых мух.

— Пять хамелеончиков вылупились на днях, — рассказала КП-Челябинск сотрудник пресс-службы челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. — Долгих девять месяцев они провели в инкубаторе при температуре +26… +27 °C и, наконец, появились на свет. Имена им мы пока не придумали.

Пока они совсем маленькие... Фото: Челябинский зоопарк

... но скоро они станут старше, и их можно будет увидеть в зоопарке. Фото: Челябинский зоопарк

Пока новорожденные хамелеоны не доступны для просмотра, потому что совсем еще малыши. На данный момент их длина от кончика носа до кончика хвоста всего четыре-пять сантиметров, но взрослые особи вырастают до 60 сантиметров.

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