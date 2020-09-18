Облили краской и написали «убийца»: в Челябинской области осквернили памятник Ленину

Рабочие приводят памятник в надлежащий вид. Фото: Свободный Миасс / Vk.com

В Миассе неизвестные осквернили памятник Ленину, установленном в городском саду. Хулиганы облили его красной краской и написали на нем слово «убийца». Как сообщил в пятницу, 18 сентября, прокурор города Алексей Путилов, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

— Отделом дознания отдела МВД по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), — рассказал Алексей Путилов. — К сожалению, лица пока не установлены. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Коммунальные службы города приводят памятник в порядок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru