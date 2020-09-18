В Челябинске пожаловались на очередь ко врачу, которая тянется с улицы

Некоторые больные ждут своей очереди на улице с температурой. Фото: читательница КП-Челябинск

Читательница КП-Челябинск пожаловалась на огромную очередь в поликлинике ГКБ №1. По ее словам, людям, чтобы попасть на прием к доктору, приходится ожидать на улице, так как в самих помещениях мест уже нет. Девушка подхватила простуду, и ей понадобилась помощь врача.

— Я позвонила в поликлинику, спросила, могу ли вызвать врача на дом, но мне сказали идти самой в больницу. Я приходила туда два раза с температурой, и в обоих случаях мне приходилось ждать на улице — в коридоре мест не было. Причем никаких талонов не дают, все в порядке живой очереди. Помещения не проветривают, очень душно, люди чихают и кашляют, — сообщила читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

В пресс-службе горздрава сообщили, что сейчас в больнице открыли второй кабинет для приема больных.

— Многие больные, пришедшие в эту поликлинику, не прикреплены к ней. Тем не менее, в больнице открыли второй кабинет для приема, чтобы было поменьше очередей, — сообщили в пресс-службе горздрава.

В ведомстве порекомендовали больным вызывать на дом врача и записываться на прием в поликлинику, к которой они прикреплены.

Напомним, ранее в Челябинской области возник скандал в одной из больниц Бакала. Тогда выяснилось, что у пациента терапевтического отделения был обнаружен коронавирус. В итоге, всех людей, находящихся там на лечении, выписали в срочном порядке. Но сделали это, по словам очевидца, с нарушениями и хаотично.

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