Из Челябинска в Санкт-Петербург привезли гибрид домашней кошки и степной рыси

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Житель Челябинска отправил в Санкт-Петербург годовалую кошку породы каракет некому частному лицу из Ленинградской области. Необычное животное по имени Бэлла привезли на самолете. Зверя проверили сотрудники Россельхознадзора.

— В ходе ветеринарного контроля инспекторы Управления Россельхознадзора не выявили нарушений, кошка продолжила следование в адрес получателя, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Каракет — это порода кошек, которая была выведена экспериментальным путем. Она представляет из себя гибрид домашней кошки и каракала (степная рысь). Первый известный случай появления такого животного зафиксирован в Москве в 1998 году. Сейчас каракет разводится в питомниках нескольких стран мира.

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