В Челябинске скоропостижно скончался известный писатель Вячеслав Лютов

Вячеслав Лютов также работал спичрайтером в областном правительстве. Фото: facebook.com / Анатолий Шалагин

В Челябинске на 51-году ушел из жизни писатель и краевед Вячеслав Лютов. Информация об этом появилась на личной странице в Facebook у публициста и врача Анатолия Шалагина. То же самое подтвердил и источник в правительстве региона, где Лютов работал спичрайтером.

Подробности произошедшего пока что не сообщаются. По предварительной информации, публицист скончался из-за остановки сердца. Как пишет информационный портал «Челябинск сегодня», это произошло во время интервью.

Вячеслав Лютов родился в Челябинске 7 августа 1970 года. Он окончил в 1992 году филологический факультет ЧелГУ, а в 2003 году стал членом Союза журналистов России. Вячеслав Лютов писал стихи, рассказы, очерки и эссе.

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