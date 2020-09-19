На трассе в Челябинской области автомобиль реанимации столкнулся с грузовиком

Авария произошла сегодня утром Фото: кадр из видео telegram.org/chelyabinsk01
Авария произошла сегодня в 9:30 на 1640 километре трассы М-5 — это неподалеку от города Юрюзань. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, на дороге столкнулся автомобиль реанимации Ford и грузовик ГАЗ. В результате ДТП прицеп грузовика вылетел в кювет, обе машины получили механические повреждения.
— Никому из участников аварии не потребовалась медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — В момент ДТП в автомобиле реанимации пациентов не было.
Все детали и обстоятельства аварии выясняются сотрудниками полиции.
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