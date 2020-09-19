В Челябинске на набережной реки Миасс обнаружили древнюю подпорную стену

Стена может представлять историческую ценность Фото: Юрий Латышев

Челябинский краевед Юрий Латышев обнаружил древнюю подпорную стенку на набережной реки Миасс.

— Вчера неожиданно была обнаружена подпорная стенка более старой набережной, чем та, что снесли незаконно 10 сентября, — сообщил Юрий Латышев.

Объект планируют отдать на изучение археологам Фото: Юрий Латышев

Другую подпорную стенку снесли из-за ошибки проектировщиков, и как раз между ней и теплотрассой «вылезла» эта. Она располагается между картинной галереей и филармонией. Никакой помехи для строителей стена не создает, поэтому есть все шансы, что ее оставят для исследования археологами. Информацию о находке уже получили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия.

Проведению работ стена не мешает Фото: Юрий Латышев

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