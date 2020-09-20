«Заплатят самую жесткую цену»: Зюганов пообещал разобраться с вандалами, осквернившими памятник Ленину в Челябинской области

Коммунальным службам пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести памятник в надлежащий вид. Фото: Свободный Миасс / Vk.com

Инцидент с осквернением памятника Ленину в Миассе не прошел мимо председателя КПРФ Геннадия Зюганова. Как он сообщил в беседе с изданием «Подъём», люди, совершившие этот акт вандализма, должны понести наказание. То же самое, по его словам, касается и хулиганов, которые испортили памятник вождю коммунизма в Барнауле.

— Под охрану народ возьмет и памятники, и свою историю. Но те, кто плюет в этот колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или будем защищать свою историю, или мы будем обречены. Надо разобраться, кто это совершил, они должны ответить в уголовном порядке, — заявил Зюганов.

Напомним, о том, что в Миассе осквернили памятник Ленину, установленном в городском саду, стало известно в пятницу, 18 сентября. Тогда хулиганы облили статую красной краской и написали на ней слово «убийца».

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