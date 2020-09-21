Наталья Котова публично поторопила известного депутата со стройкой детсада в Челябинске

«Альфастрой» Олега Иванова недавно завершила строительство общежития ЮУрГУ. Фото: архив КП, chelduma.ru

До конца города в новых микрорайонах Челябинска сдадут несколько детсадов. О готовности доложил на аппаратном совещании замглавы города по строительству Владимир Шамне.

Так, детсад в микрорайоне 20 «Ньютон» уже введен в эксплуатацию. В 4-м микрорайоне — готовность 100%, ввод в сентябре. В октябре будет готов детсад 3 микрорайоне «Академа», а также рассмотрят вопрос о введении в эксплуатацию детсада на Якутской-Дзержинского и ФОК на Васенко-Карла Маркса. В ноябре будут введены в эксплуатацию садики на улице Дмитрия Неаполитанова и в микрорайоне «Парковый-2». В декабре будут готовы детсады на улице Монакова, в 47 и 48 микрорайонах.

Возведение детсада в 48 микрорайоне идет с отставанием, констатировал Владимир Шамне. Застройщик — компания «Альфастрой» депутата Олега Иванова.

— Застройщик принимает усилия, количество людей увеличил, резервы есть, — доложил Владимир Шамне.

Наталья Котова открыто намекнула, что ему надо ускориться.

— На других объекта также или только на нашем? Просьба: к нашему городскому депутату обратиться, чтоб он наш объект не по последнему, остаточному принципу строил, а вводил в эксплуатацию как положено, — распорядилась градоначальница.

Шесть детсадов город выкупит и возьмет на баланс. В связи с этим, Наталья Котова попросила завершить работы до конца ноября, чтобы успеть провести все юридические процедуры.

— Чем быстрее мы примем, тем быстрее дети пойдут в садики, а застройщики получат деньги, — подытожила Наталья Котова.

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