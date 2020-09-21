Хозяйку детского сада в Челябинске накажут за сломанный палец ребенка

Девочка получила открытый перелом пальца, но ее даже не показали врачу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заведующую детским садом в Металлургическом районе Челябинска оштрафуют за травму, которую получила воспитанница одной из групп, сообщает перс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Несчастный случай произошел в июле 2020 года. Один из воспитанников детсада прищемил дверью палец трехлетней девочке. Кроха получила открытый перелом ногтевой фаланги пальца, — уточняет старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Несмотря на то, что травма девочки бросалась в глаза, воспитатель детсада не оказала ребенку первую помощь. Близким девочки пришлось самим отвозить ее ко врачу.

Заведующую в итоге накажут за то, что она не обеспечила безопасность ребенку.

— В отношении руководителя детского сада возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. Также заведующей объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, — добавляет Наталья Мамаева.

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