Челябинская область получила лекарство от коронавируса

Челябинская область получила первую партию вакцины против коронавируса. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем аккаунте сети Инстаграм. Глава региона пояснил, как распределится первая партия лекарства.

Итак, пробную поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

— Они сейчас в группе постоянного риска, помогая пациентам в лечении ковида. Прививка будет добровольной, — подчеркнул Текслер.

До конца 2020 года в регион подойдет крупная партия вакцины. Только по желанию привьют медиков, учителей и социальных работников.

Далее препарат можно будет купить в аптечных сетях, в свободном доступе. Тогда привиться сможет каждый желающий.

Напомним, по распоряжению губернатора режим ограничений в Челябинской области продлен до 4 октября.

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