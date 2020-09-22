В Челябинской области специальный фонд поддержит спортсменов

В выходные губернатор с супругой посетил чемпионат УрФО по дзюдо. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Оператором поддержки всех профессиональных спортивных команд региона станет Фонд поддержки спорта Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы области, решение губернатора упорядочит процесс финансирования клубов, сделать его целевым и прозрачным.

Фонд поддержки спорта Челябинской области будет отвечать за развитие материально-технической базы профессиональных команд в регионе

Учредитель новой структуры — министерство физической культуры и спорта Челябинской области.

В минувшие выходные глава региона побывал на чемпионате УрФО по дзюдо. Соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки в Челябинске. За награды и путевки на чемпионат России боролись сильнейшие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Алексей Текслер напомнил, что Южный Урал уже принимал чемпионаты Европы и мира по дзюдо.

— Надеюсь, у нас получится провести большое спортивное событие по дзюдо в регионе уже в ближайшие годы,- подчеркнул губернатор.

Губернатор поздравил с 70-летним юбилеем легендарного мастера дзюдо Александра Миллера. Он вручил тренеру звание Почетного жителя Челябинской области. Центр олимпийской подготовки по дзюдо два года носит его имя. Ученики Миллера имеют полный комплект олимпийских наград.

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