ЧМК поделился опытом наставничества на образовательном семинаре

Директор управления по работе с персоналом Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») Денис Сазонтов поделился опытом предприятия по наставничеству на семинаре-хакатоне «Ставь на будущее».

Семинар проводился областным центром дополнительного образования детей при поддержке министерства образования и науки Челябинской области. Он является одним из мероприятий проекта «Региональная модель ресурсного центра по внедрению наставничества»национального проекта «Образование». Его цель — выявить и поддержать способности и таланты детей и молодежи, а также вовлечь наставников в эту работу, развить практику наставничества в масштабах региона.Чтобы показать участникам форума, как позитивный опыт наставничества развивается на Южном Урале, специалисты областного центра допобразования пригласили директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова поделиться опытом комбината.

— Практика наставничества на ЧМК реализуется еще с 60-х годов. За вновь прибывшим сотрудником закрепляют двух опытных наставников. Один отвечает за теоретическое обучение, чаще всего это инженерно-технический работник, мастер, начальник участка. Второй отвечает за учебно-практическую часть, чаще всего это старший рабочий, бригадир.Они закрепляются за работником для теоретического и практического обучения. Затем ученик сдает специальный экзамен. У нас есть определенные требования к наставникам: наличие профильного образования, стаж работы не менее трех лет, обязательное прохождение курсов бригадиров или мастеров. Важно также умение общаться с людьми. Профориентационную работу начинаем со школы, — рассказал директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов.

В ходе семинара он пояснил также, что для старших классов предприятие организует экскурсии на комбинат, где детям показывают производство, рассказывают его историю. После таких экскурсий специалисты завода подбирают заинтересованных ребят, определяют количество целевых мест, с каждым студентом заключают договор. ЧМК сотрудничает со многими учреждениями высшего и среднего образования: Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет, Уральский государственный университет, Южно-Уральский многопрофильный колледж, Челябинский технологический колледж, Златоустовский индустриальный колледж. Позитивный опыт наставничества ЧМК подкрепляется всероссийскими наградами. Так, в начале 2020 года старший мастер контрольного участка отбора и подготовки проб управления технического контроля ЧМК Лилия Холостенко попала на виртуальную Доску почета РФ некоммерческого партнерства «Центральный институт труда». Свой опыт наставничества она передает коллегам на специальных курсах.

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