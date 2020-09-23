Лучшие танковые экипажи Урала сразились в финале третьего сезона «Битвы заводов»

На Урале прошли финальные сражения «Уральской битвы заводов» — крупнейшего киберспортивного турнира по игре World of Tanks*, организованного «Ростелекомом» совместно с компанией Wargaming и Федерацией киберспорта России.

В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись команды пяти промышленных предприятий: «Газпромнефть Цифровые Решения» (Екатеринбург), «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ) (Челябинская область), ПАО «Курганмашзавод» (Курганская область), ООО «Запсибтрансгаз» управляющая компания АО «СибурТюменьГаз» (ХМАО), ПАО НПО Искра (Пермский край). Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать экипажу предприятия «Газпромнефть Цифровые Решения».

Старт танковому турниру был дан в июле. Наборы команд прошли в шести городах УрФО и Пермского края. За право выйти в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников тридцати уральских заводов. Участвовать в «Битве заводов» могли сразу несколько команд от каждого производственного предприятия региона — по три человека в экипаже. Челябинскую область в полуфинале представляли: завод «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», АО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Материалы», АО «Златмаш».

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:

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Финальное сражение Битвы в этом году состоялось онлайн. За турниром на канале комментатора Артема «IIomudop_MSK» Кузнецова наблюдало свыше 22 тысяч зрителей.

*World of Tanks — самая популярная игра в России, по данным исследований ВЦИОМ за 2019 год.