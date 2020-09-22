Медики — герои: общественники поддержали премирование врачей за борьбу с коронавирусом

Правительство Челябинской области учредило премию за достижения в борьбе с коронавирусом. 100 медиков городских и региональных государственных больниц до конца этого трудного года получат по 50 тысяч рублей каждый, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Будет учитываться вклад каждого медика в борьбу с ковидом, время, которое он отработал в «красной зоне» и количество ковид-пациентов, которым он оказал помощь.

— Нет нужды для лишних комментариев и не столь важно, кто пролоббировал инициативу. Заметим только, что новость была незаслуженно упущена на прошлой неделе. Учреждение премии напрашивалось с весны. Медики — герои, им все лавры, — подчеркивают авторы «Челябушки». — Стимулирующие надбавки, дополнительные выплаты, вливание резервов в здравоохранение, укрепление технической базы, моральная поддержка, пора и о вознаграждении подумать.

Напомним, на утро вторника, 22 сентября, в Челябинской области подтверждены 16 тысяч 86 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек. Среди вновь зараженных шестеро — школьники.