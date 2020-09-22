Управляющую «Додо пицца» в Челябинске заподозрили в крупном мошенничестве

Инцидент произошел в пиццерии на Чайковского, 14А. Фото: search / yandex.ru

В Челябинске управляющую одного из ресторанов быстрого питания «Додо пицца» заподозрили в мошенничестве. Она могла выводить деньги из компании на свой личный счет. Представители пиццерии информацию об этом подтвердили, однако точную сумму похищенных средств называть не стали.

— Эта девушка проработала в пиццерии меньше года. Она уволилась по собственному желанию. У нас проводятся внутренние финансовые проверки, во время одной из них и была обнаружена недостача, — прокомментировали ситуацию в «Додо пицца».

В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области рассказали, что заявление уже зарегистрировано. Сейчас проводится проверка.

— К нам обратился с заявлением представитель известной сети ресторанов быстрого питания. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Подозреваемой является женщина 1987 года рождения. Ей избрана мера пресечения в виде в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Это уже не первый случай за год в Челябинске, когда сотрудников известных компаний подозревают в мошенничестве. В мае против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант» было возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной информации, он подделал документы для налоговой декларации.

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